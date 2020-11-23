СК завёл дело по факту стерилизации женщин в Свердловской области

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в связи со случаями стерилизации пациенток Уктусского пансионата, сообщает "МБХ Медиа". В деле есть как минимум одна потерпевшая, имя которой публично пока не озвучивается.

Согласно следственному постановлению, "неустановленное должностное лицо, явно превышая должностные полномочия", направило женщину на операцию по стерилизации, в результате которой она утратила функцию зачатия естественным путем. Кроме причинения вреда здоровью, в отношении потерпевшей были нарушены конституционные права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В октябре издание Baza опубликовало видеообращения двух пациенток Уктусского пансионата, которые рассказали о том, что их стерилизовали под угрозой отправить в психоневрологический диспансер и "посадить на уколы".

Всего, по данным СМИ, такую операцию пришлось сделать более десяти женщинам, одна из них скончалась. "Руководство заставляло пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя держать детей", а женщины хотели забеременеть и завести семью, утверждала Baza.

Власти Свердловской области долгое время отрицали факт принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата. Директор учреждения Ирина Верхоланцева заявляла, что с 2006 по 2016 год пятнадцать пациенток, четыре из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно" и по " медицинским показаниям".

Позже уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова всё же признала, что в пансионате "имели место 12 случаев принудительных операций".