Ущерб природе от предприятий вырос в России в 10 раз

По оценке Росприроднадзора, за десять месяцев 2020 года российские предприятия нанесли вред окружающей среде на общую сумму почти в 235 миллиардов рублей, что в 10 раз превышает показатель прошлого года. При этом в 2018 году размер ущерба составлял 5 миллиардов рублей.

Начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев отметил, что по закону предприятия обязаны возместить причинённый природе вред, однако добровольно они оплачивают только 0,01% взысканий. По всем остальным случаям ведомству пришлось обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в России выявлено самое сильное загрязнение воздуха за 16 лет. В тройку наиболее неблагополучных регионов по этому показателю вошли Самарская область, Оренбургская область и Бурятия. При этом на Самарскую область, в которой находится Волжский автомобильный завод (АвтоВАЗ) и несколько других значимых для российской промышленности предприятий, приходится более половины всех случаев загрязнений воздуха за год.