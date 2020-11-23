В Нагорном Карабахе ранен российский офицер

В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранены один российский офицер, и четверо представителей непризананной Нагорно-Карабахской республики. Погиб офицер армии Азербайджана.

Совместная группа российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, карабахского МЧС и международного Красного креста проводила поиск погибших в Тертерском районе 23 ноября. У селения Мадагиз военнослужащие подорвались на мине. Угрозы жизни российского офицера нет, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Как сообщает ТАСС, цитируя представителя российского министерства обороны, совместные группы поиска и передачи тел погибших, работают уже более недели. Найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.