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В Нагорном Карабахе ранен российский офицер

Жительница Степанакерта у магазина, повреждённого при миномётном обстреле, 4 ноября 2020

В Нагорном Карабахе при взрыве мины ранены один российский офицер, и четверо представителей непризананной Нагорно-Карабахской республики. Погиб офицер армии Азербайджана.

Совместная группа российских миротворцев, азербайджанских военнослужащих, карабахского МЧС и международного Красного креста проводила поиск погибших в Тертерском районе 23 ноября. У селения Мадагиз военнослужащие подорвались на мине. Угрозы жизни российского офицера нет, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Как сообщает ТАСС, цитируя представителя российского министерства обороны, совместные группы поиска и передачи тел погибших, работают уже более недели. Найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения.

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