Российские миротворцы завершили развёртывание в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе завершилось развёртывание миротворцев из России.
Об этом в пятницу заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в район конфликта переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу миротворческого контингента. "Всего совершено 250 авиарейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу на совещании у президента Владимира Путина.
Среди прочего, министр отметил, что полностью разминирован Лачинский коридор, который связывает Карабах с Арменией и теперь будет патрулироваться российскими военными.
Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов сказал, в свою очередь, что нарушений режима прекращения огня и провокаций в зоне конфликта не отмечено. "Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - добавил Мурадов.
Отправку российских миротворцев в Карабах предусматривает заявление о прекращении боевых действий, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. О соглашении стало известно в ночь на 10 ноября. Документом предусмотрено размещение в регионе около двух тысяч российских военных - по линии соприкосновения и в Лачинском коридоре.
- В среду на этой неделе согласие на отправку военных в Карабах Путину дал Совет Федерации, хотя военные уже начали прибывать в регион неделей ранее.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В сентябре Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. При обстрелах с обеих сторон погибли тысячи людей, как военнослужащие, так и гражданские лица. Азербайджан официально своих боевых потерь не приводит.
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