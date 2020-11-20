Российские миротворцы завершили развёртывание в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе завершилось развёртывание миротворцев из России.

Об этом в пятницу заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в район конфликта переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу миротворческого контингента. "Всего совершено 250 авиарейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу на совещании у президента Владимира Путина.

Среди прочего, министр отметил, что полностью разминирован Лачинский коридор, который связывает Карабах с Арменией и теперь будет патрулироваться российскими военными.

Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов сказал, в свою очередь, что нарушений режима прекращения огня и провокаций в зоне конфликта не отмечено. "Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - добавил Мурадов.

Отправку российских миротворцев в Карабах предусматривает заявление о прекращении боевых действий, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. О соглашении стало известно в ночь на 10 ноября. Документом предусмотрено размещение в регионе около двух тысяч российских военных - по линии соприкосновения и в Лачинском коридоре.