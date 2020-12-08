Администрация президента проводит через Госдуму и новый пакет репрессивных законов, якобы направленных против «иностранных агентов», на самом деле ограничивающих НКО. Как будет идти закручивание гаек и что ему может противопоставить общество? Обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым и правозащитниками Александром Черкасовым («Мемориал») и Александром Верховским. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30989876.html
Другие материалы
-
08 декабря 2020
Лицом к событию. Из кремлевского бункера закручивают гайки
-
07 декабря 2020
Лицом к событию. Если Навальный не вернется
-
01 декабря 2020
Лицом к событию. Президент и его Золушки
-
-
25 ноября 2020
Лицом к событию. Гарри Каспаров и Ферзевый гамбит
-
23 ноября 2020
Лицом к событию. Путин выпал из модели будущего