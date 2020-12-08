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Лицом к событию. Из кремлевского бункера закручивают гайки

Лицом к событию. Из кремлевского бункера закручивают гайки
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Лицом к событию. Из кремлевского бункера закручивают гайки

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Администрация президента проводит через Госдуму и новый пакет репрессивных законов, якобы направленных против «иностранных агентов», на самом деле ограничивающих НКО. Как будет идти закручивание гаек и что ему может противопоставить общество? Обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым и правозащитниками Александром Черкасовым («Мемориал») и Александром Верховским. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30989876.html

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