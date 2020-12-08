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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Мандат народа на борьбу с коррупцией

Дороги к свободе. Мандат народа на борьбу с коррупцией
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Дороги к свободе. Мандат народа на борьбу с коррупцией

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24 декабря в Кишинёве пройдет инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду. О главных вызовах для нового лидера страны, решении конфликта в Приднестровье, преодолении экономического кризиса и борьбе с коррупцией с Майей Санду беседует ведущий программы «Дороги к свободе» Виталий Портников.

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