Белый дом готов начать процесс передачи власти

В понедельник глава федерального Управления служб общего назначения (GSA) Эмили Мерфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что он может воспользоваться государственными средствами и ресурсами, выделенными согласно закону для осуществления процесса передачи власти новой администрации.

Это первое формальное предварительное признание администрацией Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Оно позволяет государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатур на ключевые посты в администрации, а также предоставляет 6,3 миллиона долларов для финансирования процесса передачи власти. Иоаннес Абрахам, помощник Джо Байдена, руководящий переходным процессом, заявил о том, что в ближайшие дни представители Байдена начнут обсуждать с членами администрации Трампа ответ на пандемию коронавируса и вопросы, связанные с национальной безопасностью.

В своем письме глава Управления служб общего назначения подчеркнула, что решение отсрочить процесс передачи власти было принято ей лично без давления со стороны Белого дома. Она объяснила, что законом не установлены четкие критерии принятия подобного решения, и она действует, исходя из прецедентов. "Я не получила никаких указаний отсрочить мое решение, но я получила угрозы... в попытке заставить меня принять такое решение преждевременно", - пишет Эмили Мерфи.

Президент Трамп откликнулся на письмо Мерфи сообщением в твиттере:

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непреклонную верность и лояльность нашей стране. Ее преследовали, угрожали и оскорбляли – и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA".

Президент призвал её выполнить все правила, касающиеся начала передачи власти следующей администрации.

В то время, как судебные иски Дональда Трампа с оспариванием результатов голосований в разных штатах продолжают рассматриваться судами, Джо Байден начал создавать администрацию, не дожидаясь формального признания Дональдом Трампом поражения. В понедельник он объявил о нескольких кандидатах на ключевые посты в его правительстве. На должность главы Министерства внутренней безопасности он номинирует выходца из Кубы Алехандро Майоркаса, Госсекретаря - Тони Блинкена, постоянного представителя США в ООН - Линды Томас-Гринфилд, советника по вопросам национальной безопасности - Джейка Салливана. По сообщениям в прессе, он намерен бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен - министром финансов.