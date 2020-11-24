В РФ запустили приложение для отслеживания ковид-пациентов

Приложение "Госуслуги.COVID трекер", разработанное министерством цифрового развития России, стало доступно в магазинах App Store и Google Play. Оно позволяет отслеживать контакты с заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа. Первым внимание на это обратило издание"Открытые медиа".

Если кто-то из пользователей заболел, он может сообщить об этом анонимно с помощью приложения. Люди, которые с ним контактировали, получат push-уведомление с датой контакта. Данные заболевшего раскрываться не будут, утверждают разработчики.

В приложении используется технология Exposure Notification, разработанная Apple и Google. Поддерживающие её устройства обмениваются друг с другом информацией через Bluetooth.

17 ноября издание "Медуза" сообщало, что правительство выпустит приложение для мобильных телефонов, позволяющее пользователям отслеживать социальные контакты во время пандемии. Его рабочее название – “Стопкоронавирус. Мои контакты”. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда заявил, что использование приложения будет "абсолютно анонимным и безопасным", информирование о факте заболевания - добровольным.

Аналогичные приложения действуют в других странах. Некоторые государства в Европе пытались создать собственную технологию по сбору информации, но позже перешли на совместную разработку двух технологических гигантов.