Защитить от правды. Андрей Мальгин – о свободе интернета

"Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила". Иногда кажется, что Джордж Оруэлл заседает в российской Государственной думе. Законотворческие инициативы последних дней читаются как новые главы его бессмертного романа. "В целях защиты свободы слова" депутаты угрожают закрыть доступ к ютьюбу и фейсбуку. Запреты – лучший способ защитить свободы, конечно. Чем больше запретов, тем больше свобод. Логика железная. Оруэлловская.



А что, собственно, стряслось? Оказывается, YouTube покусился на канал телеведущего Владимира Соловьева. "Цензура!" Может, его запретили? Нет, канал существует, телеведущий регулярно транслирует там свои сеансы ненависти. Может, уже вышедшие выпуски снесли? Нет, ни одного не запретили. Ограничили доступ? Нет, все полмиллиона подписчиков могут в любое время дня и ночи насладиться творчеством любимого автора. Что же взволновало Государственную думу?



Оказывается, раньше канал находился на привилегированном положении, YouTube рекомендовал его в разделе "Тренды". А теперь не рекомендует. Рекомендует других. Сначала возмутился Роскомнадзор и направил администрации сервиса официальное письмо: "Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории". То есть, по мнению Роскомнадзора, у администрации американской компании есть обязанность помогать российскому пропагандисту расширять его аудиторию. И теперь это мнение разделяют и депутаты Госдумы. Скоро это мнение будет облечено в форму закона.

Какие же кары ожидают YouTube, Facebook, Twitter и другие платформы, если они и дальше продолжат дискриминировать российских пропагандистов? Об этом спросили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Тот ответил уклончиво: "Это в ходе обсуждения будут решать депутаты". Типа инициатива снизу, мы тут ни при чем. Авторы же инициативы (а это депутаты-"единороссы" Александр Хинштейн, Антон Горелкин и др.) щедро делятся своими соображениями. По их идее, информационной платформе, которая обижает российских пропагандистов, будет присваиваться особый статус "информресурса, который нарушает права и свободы россиян". На такой ресурс будут воздействовать по-разному: выписывать штрафы, замедлять (!), ограничивать доступ и, наконец, запрещать.



История с Telegram, которого государственная российская машина запрещала-запрещала, запрещала-запрещала, да так и не сумела с ним справиться, похоже, их ничему не научила. А ведь технологические гиганты, на которых замахнулись на этот раз, помощнее Тelegram будут. Но дело даже не в сопоставлении мощностей, в конце концов поучатся у Китая или купят что-то израильское, может, что-то и получится.

Если уж блокировка Telegram нарушила связность Рунета, то санкции против Google ​ парализуют всё, что только можно представить

Дело в том, что при принятии такого рода решений никак не учитываются интересы своего собственного населения и своего собственного бизнеса. Как не учитывались они, например, когда, рассердившись, запретили импорт продуктов питания. Специалисты говорят, что блокировка или просто замедление таких крупнейших платформ, как Google (а YouTube – это глубоко интегрированная часть Google ), фатально скажутся на трафике всех без исключения российских СМИ, в том числе и государственных, обрушат электронную коммерцию, дистанционное обучение, лишат российские предприятия доступа к данным в облачных сервисах. Если уж блокировка Telegram нарушила связность Рунета, то санкции против Google парализуют всё, что только можно представить.



Кремлевские и думские мудрецы искренне полагают, что против них ведется, как они выражаются, "информационная война". И что все эти гуглы и фейсбуки – орудия вражеской пропаганды, то есть выполняют примерно ту роль, какую в советские годы играли вражеские "радиоголоса". В их рассуждениях есть зерно правды. Но только в том смысле, что свободное распространение информации, вообще свобода слова представляют для нынешнего российского режима реальную угрозу. "В целях защиты граждан" лучше граждан защитить от этого потока информации. Защитить от правды. Но мир изменился. Информация – это не столько орудие пропаганды, сколько средство производства, это необходимая для развития и вообще для жизни среда. Можно ли остановить прогресс? Не думаю.

Так что мир – это мир. Война – это война. А знание – это сила. И ни Соловьев, ни Хинштейн, ни даже сам великий и ужасный Путин не смогут доказать обратного.

Андрей Мальгин – журналист и блогер, живёт в Италии



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