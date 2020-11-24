Во Франции власти начали проверку обстоятельств разгона лагеря мигрантов

В Париже проводится проверка по факту столкновений на площади Республики, где полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов.

О проверке сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, назвавший некоторые кадры с места событий в понедельник вечером "шокирующими". Фото и видео применения полицейскими силы в отношении обитателей лагеря размещали пользователи соцсетей. Все палатки были демонтированы. В полиции сослались на то, что их установили без разрешения властей.

Около 500 палаток, в основном с беженцами из Афганистана, появились на площади Республики спустя неделю после того, как правоохранительные органы ликвидировали крупный лагерь нелегальных мигрантов вблизи "Стад де Франс", в северном пригороде Парижа Сен-Дени.

Франция присоединилась к таким европейским странам, как Италия и Великобритания, занимая более жёсткую позицию в отношении приёма мигрантов после начала конфликта в Сирии в 2011 году и последовавшего за ним кризиса с наплывом беженцев в страны Европы, отмечает Reuters.

За последние годы во Франции было несколько терактов с участием радикальных исламистов.

Согласно опросам общественного мнения, ситуация с мигрантами продолжает укреплять рейтинг лидера ультраправых Марин Ле Пен. Её называют главным вероятным соперником президента Эммануэля Макрона на следующих выборах главы государства в 2022 году.