Свидетель по делу Шамсутдинова рассказал о дедовщине в части

Первый свидетель по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова Дмитрий Коновалов в ходе судебного заседания рассказал о неуставных отношениях в воинской части, где служил с подсудимым. Об этом сообщило издание "Чита.ру". Шамсутдинов в октябре 2019 года застрелил восемь сослуживцев.

Коновалов сообщил, что один из погибших лейтенант Даниил Пьянков заставлял Шамсутдинова убирать в туалете и душевой, за которые тот отвечал. Офицер угрожал, что если не будет чистоты, он протрёт лицом солдата ободок унитаза.

По словам свидетеля, за то, что в туалете и душевой было плохо убрано, Шамсутдинова и его сослуживцев заставили надеть общевойсковые защитные костюмы. Коновалов считает, что претензии Пьянкова по чистоте в туалете были преувеличены, однако стрелять за это было нельзя.

На вопрос адвоката Руслана Нагиева свидетель сообщил, что Шамсутдинова вместе с двумя другими солдатами Валеевым и Графовым заставляли учить устав в проходе центрального помещения. Ранее в суде Шамсутдинов рассказал, что за несколько дней до стрельбы ему не давали спать, заставляли учить устав стоя. В сутки он спал от нескольких часов до 30 минут.

Коновалов в части был водителем и находился в наряде с Шамсутдиновым, когда тот открыл огонь по сослуживцам. Услышав стрельбу, и увидев упавших военнослужащих, Коновалов убежал с территории части. Позже он вышел к приехавшему на место происшествия наряду военной полиции.

Основные слушания по делу Шамсутдинова начались в суде 29 октября. Дело рассматривает суд присяжных.