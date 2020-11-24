Павла Крисевича хотят отчислить из РУДН из-за акции в образе Христа

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить петербургского активиста Павла Крисевича, который организовал акцию в образе распятого Иисуса Христа у здания ФСБ в Москве в поддержку политзаключенных. Об этом он написал в твиттере.
78 процентов дисциплинарной комиссии проголосовало за отчисление, а также 21 из 28 членов студенческого совета, написал Крисевич.
В решении комиссии сказано, что Крисевич оказал неповиновение полиции, а именно "встал на табурет без одежды обернутый по пояс тканью белого цвета с пятнами краски красного цвета, при этом руки были привязаны к быстровозводимой конструкции в виде креста, вокруг которого горела бумага". В вузе считают, что поступки Крисевича "не соотносятся со званием студента".
В пресс-службе РУДН Север.Реалии отказались прокомментировать ситуацию, попросив прислать запрос.
- Крисевича задержали вечером 5 ноября, когда он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова, дело "Сети".
- Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.
- В августе Крисевич имитировал повешение на Троицком мосту в Петербурге в поддержку осужденных по делу "Нового величия".
- Во время вынесения приговора по делу "Сети" он зажёг файер, выкрикивал лозунг "Антифашизм – не преступление", а затем приковал себя к забору. Позже он был оштрафован.
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