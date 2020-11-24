Павла Крисевича хотят отчислить из РУДН из-за акции в образе Христа

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить петербургского активиста Павла Крисевича, который организовал акцию в образе распятого Иисуса Христа у здания ФСБ в Москве в поддержку политзаключенных. Об этом он написал в твиттере.

78 процентов дисциплинарной комиссии проголосовало за отчисление, а также 21 из 28 членов студенческого совета, написал Крисевич.

В решении комиссии сказано, что Крисевич оказал неповиновение полиции, а именно "встал на табурет без одежды обернутый по пояс тканью белого цвета с пятнами краски красного цвета, при этом руки были привязаны к быстровозводимой конструкции в виде креста, вокруг которого горела бумага". В вузе считают, что поступки Крисевича "не соотносятся со званием студента".



В пресс-службе РУДН Север.Реалии отказались прокомментировать ситуацию, попросив прислать запрос.