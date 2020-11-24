Обвинение попросило для экс-главы Марий Эл Маркелова 17 лет колонии

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам лишения свободы.

Процесс в отношении Маркелова, обвиняемого в коррупции, проходит в суде Нижнего Новгорода. Двум другим обвиняемым по делу – бывшему руководителю "Телекомпании 12 Регион" Наталье Кожановой и экс-министру сельского хозяйства республики Ираиде Долгушевой – обвинение запросило 10 лет и 4,5 года соответственно, сообщил во вторник адвокат Игорь Трунов. Он уточнил, что для Маркелова гособвинение просит строгий режим, а для остальных – общий.

Экс-глава Марий Эл содержится под стражей с апреля 2017 года. По данным следствия, Леонид Маркелов получил через доверенное лицо взятку на сумму более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Также ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признаёт.

Ранее в ноябре суд Йошкар-Олы решил обратить в доход государства принадлежащее господину Маркелову здание развлекательного центра стоимостью свыше 111 млн руб. Этот иск о взыскании его имущества в пользу государства стал уже третьим, отмечает "Коммерсант".