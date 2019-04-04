Бывший глава Марий Эл назвал изымаемое у него имущество собственностью мачехи

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный в 2017 по подозрению в коррупции, назвал недвижимость, которую требует изъять у него в пользу государства Генпрокуратура собственностью мачехи. Об этом чиновник рассказал в письме агентству РБК.

В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы. Фасады этих построек рисовал лично бывший глава республики. Он утверждает, что недвижимость принадлежит вдове его отца, которая занималась в республике бизнесом.

Маркелов заявил, что не зарабатывал на совместном бизнесе с мачехой. Прокуратура в иске доказывает принадлежность зданий тем, что он лично принимал участие в обсуждении внешнего вида их фасадов. "Я рисовал фасады 100 зданиям, которые строились в Йошкар-Оле. Что, их нужно все арестовывать?" — заявил Маркелов.