Бывший глава Марий Эл назвал изымаемое у него имущество собственностью мачехи

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный в 2017 по подозрению в коррупции, назвал недвижимость, которую требует изъять у него в пользу государства Генпрокуратура собственностью мачехи. Об этом чиновник рассказал в письме агентству РБК.
В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы. Фасады этих построек рисовал лично бывший глава республики. Он утверждает, что недвижимость принадлежит вдове его отца, которая занималась в республике бизнесом.
Маркелов заявил, что не зарабатывал на совместном бизнесе с мачехой. Прокуратура в иске доказывает принадлежность зданий тем, что он лично принимал участие в обсуждении внешнего вида их фасадов. "Я рисовал фасады 100 зданиям, которые строились в Йошкар-Оле. Что, их нужно все арестовывать?" — заявил Маркелов.
- Маркелов был арестован в апреле 2017 года по обвинению в получении взятки в 235 миллионов рублей. Ему также предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и в злоупотреблении служебными полномочиями.
- В феврале Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего главы Марий Эл имущество на полтора миллиарда рублей. В том числе — 120 объектов недвижимости, денежные средства в размере 8,5 млн рублей, 224 тысячи долларов и 660 тысяч евро.
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