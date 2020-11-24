Бывшего координатора "Открытой России" оштрафовали за репосты

Суд в Краснодаре оштрафовал бывшего координатора "Открытой России", детского врача Яну Антонову на 15 тысяч рублей по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией".
Согласно постановлению о возбуждении дела, Антонова в 2019 году опубликовала на своей странице в фейсбуке 30 информационных материалов "проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — MBK media (МБХ медиа)". Как сообщила "МБХ медиа" юрист Анастасия Буракова, врачу вменили репосты статей про нехватку мест в школах Екатеринбурга, про послание Федеральному собранию и обманутых дольщиков. По словам адвоката, срок привлечения к ответственности давно истек. Решение суда будет обжаловано.
Адвокаты Антоновой сообщали о фальсификации нескольких аргументов со стороны обвинения. Защита заявила ходатайство об исключении этих доказательств, однако судья его не удовлетворил. Антонова заявляет о политическом характере преследования.
- Ранее суд в Краснодаре назначил 240 часов обязательных работ Яне Антоновой, признав её виновной в участии в деятельности нежелательной организации.
- В 2017 году власти РФ признали "нежелательными" зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.