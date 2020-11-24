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Утечка мозгов и "колбасная эмиграция". Как переехать из России?

Утечка мозгов и "колбасная эмиграция". Как переехать из России?
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Утечка мозгов и "колбасная эмиграция". Как переехать из России?

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Почему люди эмигрируют. Какими компетенциями нужно обладать, чтобы хорошо устроиться за границей. Сколько стоит эмиграция и кому в любой стране рады

Почему люди эмигрируют. Какими компетенциями нужно обладать, чтобы хорошо устроиться за границей. Сколько стоит эмиграция и кому в любой стране рады.

Говорим об этом с политологом Андреем Коробковым, историком Кириллом Александровым, миграционным агентом Евгением Михайловым, директором компании "Второй паспорт" Юрием Мошей и нашими друзьями, которые перебрались жить за границу.
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