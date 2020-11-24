Утечка мозгов и "колбасная эмиграция". Как переехать из России?

Показать больше Свернуть

Почему люди эмигрируют. Какими компетенциями нужно обладать, чтобы хорошо устроиться за границей. Сколько стоит эмиграция и кому в любой стране рады.



Говорим об этом с политологом Андреем Коробковым, историком Кириллом Александровым, миграционным агентом Евгением Михайловым, директором компании "Второй паспорт" Юрием Мошей и нашими друзьями, которые перебрались жить за границу.