СМИ: поправки к закону угрожают национальному парку "Югыд ва"

Издание Readovka утверждает, что структуры, близкие к главе госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, лоббируют принятие поправок к закону "Об особо охраняемых природных территориях" с целью добиться начала добычи золота в национальном парке "Югыд ва" в Республике Коми.

Парк был создан в 1994 году, он является объектом всемирного наследия, добыча полезных ископаемых там сейчас запрещена.

На территории парка находится месторождение "Чудное". Акциями компании, владеющей "Чудым", владеет кипрская компания, за которой, как утверждается, стоит миллиардер Сергей Докучаев. Как пишет Readovka, у него есть совместный бизнес с сыном Сергея Чемезова Станиславом.

О возможности добычи золота в "Чудном" ведутся судебные споры. Верховный суд несколько лет назад её запретил. Летом 2020 года члены Совета Федерации Андрей Турчак и Юрий Воробьев внесли в Госдуму поправки к законопроекту "Об особо охраняемых природных территориях". Они предлагают не изымать из оборота земли нацпарков, а просто разрешать использование земельных участков этих заповедников. Таким образом, фактически земли нацпарков можно будет использовать в промышленных целях. 13 ноября законопроект был принят в первом чтении в Госдуме.

Представители компании "Голд минералс" также считают, что разработка "Чудного" даст новые рабочие места для жителей региона, где стремительно сокращается население. Такая же позиция у губернатора региона. При этом Readovka полагает, что главный лоббист поправок - Сергей Чемезов. Его комментариев в статье нет.

Против поправок к закону выступают экологи. Российское отделение организации "Гринпис" обратилось к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект об изменении границ национальных парков. Экологи, помимо прочего, связали инициативу с планами застройки крупнейшего парка Москвы "Лосиный остров".