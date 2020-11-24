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США ввели санкции против трёх российских компаний

Штаб-квартира Госдепартамента США

Соединённые Штаты ввели санкции против трёх российских компаний, обвинив их в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи.

Как следует из информации в Федеральном реестре США, решение о санкциях было принято Госдепартаментом 6 ноября, однако опубликовано сегодня.

В список вошли Nilco Group, АО "Завод Элекон" и АО "Авиазапчасть". В чём конкретно состояли допущенные ими нарушения - не сообщается. Государственным компании и правительственным ведомствам США запрещено иметь дела с включёнными в санкционный список компаниями.

В список также включены две китайские компании.

  • "Авиазапчасть" фигурировала в деле о российском кредите крайне правой французской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") во главе с Марин Ле Пен. Кредит в 9 млн евро был выдан Первым Чешско-российским банком, а затем перешёл на "Авиазапчасть". В июне сообщалось о соглашении между партией Ле Пен и российской компанией о возврате кредита.
  • "Авиазапчасть", образованная на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", продаёт оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Пост заместителя гендиректора "Авиазапчасти" много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик плана марш-броска батальона российского ВДВ в Косово в 1999 году. Другим заместителем работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов.

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