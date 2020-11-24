США ввели санкции против трёх российских компаний

Соединённые Штаты ввели санкции против трёх российских компаний, обвинив их в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи.

Как следует из информации в Федеральном реестре США, решение о санкциях было принято Госдепартаментом 6 ноября, однако опубликовано сегодня.

В список вошли Nilco Group, АО "Завод Элекон" и АО "Авиазапчасть". В чём конкретно состояли допущенные ими нарушения - не сообщается. Государственным компании и правительственным ведомствам США запрещено иметь дела с включёнными в санкционный список компаниями.

В список также включены две китайские компании.