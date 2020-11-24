Правительство внесло препарат для терапии спинальной мышечной атрофии “Спинраза” в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Это может помочь снизить на него цену и увеличить число пациентов, которым он будет закупаться. Сейчас одна инъекция стоит около 8 миллионов рублей, использовать его нужно пожизненно.

Распоряжение о внесении “Спинразы" в перечень опубликовано на сайте правительства. Там препарат записан под международным непатентованным названием нусинерсен. Цены на лекарства, включённые в список жизненно необходимых, фиксируются государством. В августе газета “Коммерсантъ” сообщала, что производитель договорился с правительством о фиксации цены на уровне 5,1 миллиона рублей за инъекцию. Это означает, что почти каждый четвёртый пациент получит терапию за счет ценовой разницы от включения препарата в перечень, — отмечала один из экспертов газеты.

Спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга. В России несколько тысяч пациентов с таким диагнозом. Их лечение почти никогда не покрывалось бюджетом из-за высокой стоимости препаратов.