Путин подписал закон о повышении налога на "богатых"

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. НДФЛ для высоких доходов за налоговый период составит 650 тысяч рублей плюс 15% от той части, что превышает 5 млн рублей.

Средства планируется направить для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Дополнительные поступления составят 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей — в 2022 году и 68 млрд рублей — в 2023 году.

Закон допускает ряд исключений. Так, прежняя налоговая ставка действует в отношении единовременных доходов, например от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) или страховых выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению.