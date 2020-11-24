Губернатор Пенсильвании официально подписал документ о победе Байдена

В штате Пенсильвания, на северо-востоке США, официально утверждены итоги выборов президента. Губернатор штата Том Вулф объявил о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания - ИФ) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в твиттере.

"Согласно требованию федерального закона, я подписал документ, констатирующий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", написал Вулф в Твиттере.

Ранее юристы Трампа заявляли, что около 700 тысяч бюллетеней должны быть признаны недействительными, поскольку имели место многочисленные процедурные нарушения.