Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Губернатор Пенсильвании официально подписал документ о победе Байдена

Избиратели Пенсильвании празднуют победу Джо Байдена и Камалы Харрис

В штате Пенсильвания, на северо-востоке США, официально утверждены итоги выборов президента. Губернатор штата Том Вулф объявил о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания - ИФ) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в твиттере.

"Согласно требованию федерального закона, я подписал документ, констатирующий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", написал Вулф в Твиттере.

Ранее юристы Трампа заявляли, что около 700 тысяч бюллетеней должны быть признаны недействительными, поскольку имели место многочисленные процедурные нарушения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG