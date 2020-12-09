Лицом к событию. Почему Путин без маски?

Владимира Путина за все время пандемии никто не видел в маске. Ладно еще, когда он сидел в бункере (о бункере, по мотивам свежей публикации "Проекта", мы в этом эфире тоже поговорим), но он не защищается даже тогда, когда выходит в люди. И люди тоже не защищаются от него. И друг от друга. Все что рядом с ним тоже без масок. И это видят миллионы телезрителей. И недоумевают: почему? Ведь он не привит. А двухнедельную "санобработку" в пансионате едва ли проведешь для такого количества людей, которое мы видим с ним рядом. Понимает ли глава государства, какой пример он подает своим согражданами, от которых требуется железная масочная дисциплина? Обсуждают аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и доктор Семен Гальперин.
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