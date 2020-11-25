Александр Ширвиндт госпитализирован с COVID-19

Художественный руководитель Московского театра сатиры, актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом ТАСС сообщил директор театра Мамед Агаев. "У него легкая, начальная стадия коронавируса", — сказал Агаев.

COVID-19 заболела и жена Ширвиндта, Наталья. Они оба находятся в 52-й больнице Москвы, уточнил Агаев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва". Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, Александр Ширвиндт проходит лечение в отделении реаниматологии.

Народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту 86 лет. Весной 2020 года он отметил юбилей службы в Театре сатиры и 20-летие на посту его художественного руководителя. Ширвиндт продолжает ставить спектакли и играть как артист. В текущем репертуаре он играет в спектакле «Где мы?!..»

В России по состоянию на 24 ноября зарегистрированы 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Москве – 5838. Умер 491 пациент.