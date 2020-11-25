В ворота резиденции Ангелы Меркель врезался автомобиль

В Берлине утром в среду, 25 ноября, в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль с надписями "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков". Сообщений о пострадавших нет.
На среду у Меркель запланирована видеоконференция глав правительств германских земель. Участники мероприятия должны обсудить продление ограничений из-за коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.
18 ноября германские власти приняли поправки к к закону о защите от инфекционных заболеваний. Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят чётко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Ранее ограничительные меры Бундестаг принимал по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.
Принятие поправок вызвало массовый протест в Берлине. Критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство это отвергает и указывает, что речь идёт о доступности прививок для всех, независимо от медицинской страховки.
- Reuters напоминает, что Европа находится в состоянии повышенной готовности, после нападений исламистов в Париже, Ницце и Вене осенью. Жертвами атак стали восемь человек. Во вторник 24 ноября в швейцарском городе Лугано женщина с ножом напала на двух посетительниц магазина и нанесла ранения одной из них. Швецарские власти расследуют случившееся как теракт. По данным следствия, нападавшая связана с джихадистами.
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