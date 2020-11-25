В ворота резиденции Ангелы Меркель врезался автомобиль

В Берлине утром в среду, 25 ноября, в ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль с надписями "Остановить политику глобализации" и "Проклятые убийцы детей и стариков". Сообщений о пострадавших нет.

На среду у Меркель запланирована видеоконференция глав правительств германских земель. Участники мероприятия должны обсудить продление ограничений из-за коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией.

18 ноября германские власти приняли поправки к к закону о защите от инфекционных заболеваний. Правительство утверждает, что принятые поправки к закону позволят чётко согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавирусной инфекции. Ранее ограничительные меры Бундестаг принимал по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента.

Принятие поправок вызвало массовый протест в Берлине. Критики правительства считают, что документ расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы граждан. Некоторые протестующие также полагают, что власти смогут ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. Правительство это отвергает и указывает, что речь идёт о доступности прививок для всех, независимо от медицинской страховки.