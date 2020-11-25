Власти выделят ₽10 млрд на выплаты медикам, работающим с COVID-19

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей из резервного фонда на выплаты медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты специальных надбавок для медиков, которые работают с инфицированными COVID-19. Врачи выездных бригад скорой помощи получат 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медперсонал - 1 215 рублей, младший медперсонал - 950 рублей, фельдшеры - 600 рублей. Врачам, работающим в стационарных условиях, полагается выплата в 3 880 рублей, среднему медперсоналу - 2 430 рублей, а младшему медперсоналу - 1 215 рублей за смену.

Ранее во вторник в аннексированном Россией Крыму в ялтинской больнице №1 медсестры работающие в "красной зоне", где находятся больные с коронавирусом, отказались выйти на работу из-за отмены стимулирующих выплат. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на работника медучреждения.

Собеседник издания сообщил, что сотрудники стационара не получили положенных выплат за октябрь и сентябрь этого года. Главврач больницы заявил, что проблем с доплатой за работу с коронавирусными пациентами в учреждении нет. Сотрудникам больницы он сказал, что не знает почему им не пришли деньги. Медработники также не получили подарочные чайные наборы от партии "Единая Россия". Руководство больницы заявило, что подарков выделили мало, и чтобы избежать обид их решили не вручать никому.