Суд продлил арест обвиняемому в госизмене физику из Томска

Лефортовский суд Москвы в среду продлил арест томскому учёному Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на Егора Филина - помощник адвоката Дмитрия Мыльцына.

Он сообщил, что Мыльцына, который представляет интересы Луканина, не пустили в суд. Судья якобы сообщила, что решение о допуске адвоката будет принимать следователь. Помощник юриста заявил, что такая позиция будет обжалована.

Томский физик Александр Луканин, обвиняемый по делу о госизмене, находится в московском СИЗО "Лефортово". Его задержали в сентябре этого года сотрудники ФСБ. Учёного вменяют передачу неких засекреченных данных Китаю, в одном из университетов которого он преподавал после выхода на пенсию.