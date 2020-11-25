Суд отпустил из-под ареста бывшего замглавы колонии в Карелии

В Карелии суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника петрозаводской колонии №9 Ивана Ковалева, которого подозревают в избиении заключенных. Об этом сообщает "Медиазона".

Ковалеву запрещены определенные действия, но какие именно, неизвестно. В апреле Верховный суд республики также изменил меру пресечения бывшему начальнику Ковалева Ивану Савельеву с ареста на запрет определенных действий.

Савельева и Ковалева задержали 9 апреля этого года. Им вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в октябре 2019 года после публикации видео, на котором запечатлены кадры избиения заключенного.