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Суд отпустил из-под ареста бывшего замглавы колонии в Карелии

В Карелии суд отпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника петрозаводской колонии №9 Ивана Ковалева, которого подозревают в избиении заключенных. Об этом сообщает "Медиазона".

Ковалеву запрещены определенные действия, но какие именно, неизвестно. В апреле Верховный суд республики также изменил меру пресечения бывшему начальнику Ковалева Ивану Савельеву с ареста на запрет определенных действий.

Савельева и Ковалева задержали 9 апреля этого года. Им вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в октябре 2019 года после публикации видео, на котором запечатлены кадры избиения заключенного.

  • Издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска. После этого начальник колонии Иван Савельев подал в суд на журналистов. В отношении корреспондента Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, который рассказал журналистке о пытках, Савельев пытался возбудить уголовное дело о клевете, но СК отказался это делать. В декабре СК возобновил расследование дела о клевете против написавшей о пытках в колонии журналистки, но позже вновь отказался заводить дело.
  • Савельев был отстранен от должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой избивают заключенного. Начальника колонии и его заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные, опрошенные "Медиазоной".
  • Судебные эксперты из экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогли определить, кто на кадрах видеоролика бил заключенного в карельской колонии №9.

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