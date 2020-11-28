Из пункта А в пункт Б. Светлана Осипова – об обучении онлайн

Правда в том, что пандемия превратила дом в трансформаторную будку, в которой и днём, и ночью водят хоровод напряжение, усталость и абсолютное бессилие. Интернет работает из рук вон плохо, потому что к нему подключены все устройства всех, кто находится дома. Если быть совсем честными, то всё работает плохо. Созвоны в Zoom занимают массу времени, обсуждение вопросов, которые при встрече решались бы за 15 минут, растягивается на 40 минут, а то и час. Ответы на запросы и раньше приходили не то чтобы в срок, а теперь даже те, от кого обычно ответ приходил через неделю, отвечают не меньше месяца. В комнатах, куда ни зайдешь, созвоны, все повышают голос, прося вести себя тише, и от этого в доме становится ещё громче.

Но трудности в решении любых бытовых и рабочих вопросов меркнут на фоне онлайн-учебы школьников. Идёт шестая неделя с того момента, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе учеников с 6-го по 11-й класс на дистанционное обучение. Теперь наш дом по совместительству стал не только работой, но и школой, в которую приходит целый класс учеников вместе с учителями. И ты, составляя очередной запрос, слушаешь: "Из пункта А в пункт Б...", спряжения глаголов, строение насекомых, классный час.

Шесть недель мы всей семьей ходим в школу, друг к другу на работу, а вечером делаем школьное домашнее задание. За это время стало понятно, что всё, кроме школы, вынести мы в принципе можем, а вот дистанционное обучение оказалось настоящим испытанием. Причем самое сложное – не влезать в классную беседу, пытаясь выяснить, почему учитель так разговаривает с детьми. Надо отдать должное: большая часть учителей нашей школы ведут себя вполне корректно, но и этого для организации качественного учебного процесса онлайн бывает недостаточно. И эту проблему каждый решает как может: кто-то не обращает внимания на то, чем заняты школьники во время уроков, кто-то, наоборот, пытается держать всех под контролем, но не выдерживает и в конечном итоге срывается на крик.

Учитель математики в классе сестры, например, побила все рекорды по запугиванию детей и их родителей. Чтобы не делать персону узнаваемой, скажу лишь, что к детям она всегда была – часто справедливо – строга, но то, что мы увидели своими глазами во время дистанционного обучения, заставило взбодриться весь родительский комитет. То, что с учениками разговаривают так, как будто они не дети в школе, а убийцы и насильники, чья вина абсолютно точно доказана, мы слышали и раньше, но списывали это на плохое поведение самих школьников, усталость. Да на что только ни списывали, потому что и в классе далеко не ангелы! Но дистанционное обучение развеяло миф о том, что во всем всегда виноваты дети.

Например, ответы учителя на робкие просьбы шестиклассников объяснить ещё раз тему окончательно выбили нас из колеи. Учитель отвечала просто: "Не буду ничего повторять, у меня на это времени нет, я всё понятно объяснила". Это мы услышали еще в начале онлайн-обучения. Сегодня никто из класса у этой учительницы ничего не спрашивает: боятся. На просьбы родителей всё-таки уделять внимание тем, кто тему не понимает, учительница ответила пространным аудиосообщением, смысл которого заключался в том, что дети просто лентяи и сами виноваты: не понимают тему – нечего было отвлекаться. Поэтому математику делаем практически всем миром – и да, класс у нас с математическим уклоном, и учитель этот – их классный руководитель.

Про то, что дети просто плохо усваивают информацию во время онлайн-обучения, и про то, что система глючит буквально каждый день по-новому и выбивает учеников с уроков, после чего не дает учителю добавить их обратно, хорошо известно, и многие покорно с этим смирились. Можно было бы сказать, что виной всему поведение учителей, но это будет абсолютной ложью. Сегодня онлайн-уроки для них стали даже большим испытанием, чем во время так называемой первой волны коронавируса. Во-первых, преподаватели в школах так и остались в зоне риска – ученики с 1-го по 5-й класс посещают занятия в обычном режиме, и далеко не всех детей родители оставляют дома даже при явных признаках недомогания. Во-вторых, вести занятия для класса из 35 учеников непросто даже в очной форме, а удержать их внимание, рассказывая про пешехода, который вышел из пункта А в пункт Б, с экрана планшета или компьютера чрезвычайно трудно. Закончив урок, учитель должен успеть проверить домашние задания учеников, и это оказывается физически невозможно, потому что почта буквально завалена письмами.

Ничего не происходит и, вероятно, не произойдет, потому что никто из чиновников не обращает внимания на то, что дети не могут учиться, а учителя – учить

Именно поэтому зачастую учителя вынуждены вместо домашнего задания или объяснения темы давать тесты, которые не проверяют знания детей, а просто оказываются поводом для того, чтобы рисовать оценки. Более того, сами занятия теперь проходят не в привычном Zoom, а в специальной программе, которая запускается через электронный дневник, привязанный к сайту Mos.ru, который широко известен неспособностью корректно работать, когда им пользуется разом много людей. Вдобавок к этому учитель должен через один маленький экран следить за тем, чтобы 35 человек не отвлекались, не отходили от компьютера, не ели над тетрадями, не отключали веб-камеры. А ещё на практике именно на учителя ложится ответственность за то, чтобы у каждого ребенка была техническая возможность присутствовать на уроке.

На этом фоне, мягко говоря, всё менее выигрышно смотрятся руководители школ, которые сначала, в октябре 2020-го, заставляли учителей агитировать родителей сделать детям прививку от гриппа, а сегодня – пока лишь немного навязчиво – рекомендуют преподавателям сделать прививку от COVID-19.

Ученики и учителя проводят за компьютером буквально весь день: сначала на уроках, потом выполняя/проверяя домашнюю работу. Усталость дает о себе знать, и многие адекватные преподаватели, поддаваясь эмоциям, говорят больше, а может, и вовсе не то, что сказали бы детям обычно. Заметно проседают знания у школьников – об этом говорят даже те, кто раньше никогда не имел проблем с успеваемостью. Родители справедливо возмущаются, а учителя физически не могут повлиять на ситуацию. Нет никаких сомнений, что дом каждого преподавателя, так же как и дома школьников, – постоянно гудящая от напряжения трансформаторная будка. И ничего не происходит и, вероятно, не произойдет, потому что никто из чиновников не обращает внимания на то, что дети не могут учиться, а учителя – учить.

С новой системой обучения никто просто не справляется. Тем временем количество заболевших коронавирусом в России растет каждый день, и все слова мэра Собянина о том, что, рассадив школьников по домам, власти способствовали снижению количества заразившихся и сохранению качества образования, – просто сказки. Нужно ли было изолировать школьников, чтобы замедлить распространение коронавируса? Безусловно, да, и, вероятно, не только их. Но бревно, перекинутое через реку, не может долго оставаться эффективной переправой, а строить мост уже некому и не на что. Это метафора. А не метафора звучит почти так же. Вероятно, инвестиции в технологическое развитие школ (не только московских) помогли бы как минимум избежать всеобщей растерянности и беспомощности, с которыми мы столкнулись ещё во время первой волны. А инвестиции в строительство школ, а не в строительство храмов и смену бордюров, очевидно, снизили бы нагрузку на учителей и учеников, как минимум позволив формировать классы численностью меньше 35 человек.

Коллапс и вообще плачевность ситуации очевидны даже для человека из учебника 6-го класса – даже если он вне политики, не знает о вирусе, не смотрит в компьютер по 12 часов, а просто вышел из пункта А в пункт Б, но совсем, похоже, не очевидны для чиновников и Министерства образования, а жаль. Так и не скажешь, что учителя, как кричат из каждого утюга, наряду с врачами "одна из важных категорий", а дети – "важнейший приоритет государственной политики".

Светлана Осипова – московский журналист



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