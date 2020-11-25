Дочь елбасы Дарига Назарбаева примет участие в выборах в Мажилис

Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева примет участие в парламентских выборах в стране, намеченных на 10 января.

Имя Назарбаевой, ранее возглавлявшей верхнюю палату парламента, числится в списке партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) - в качестве кандидата в депутаты Мажилиса. Всего в списке 126 человек. Перечень утвердили единогласно в среду, на XX партийном съезде.

В мае этого года нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, занявший должность в качестве преемника Нурсултана Назарбаева, подписал указ о прекращении полномочий его дочери как спикера и члена Сената. Смещение Дариги Назарбаевой с поста, который делал её вторым лицом в государстве, многие расценили как результат борьбы за влияние между различными финансовыми и политическими группами Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 80 лет, до сих пор считается ключевым политиком, от которого зависят все основные решения. Несмотря на то, что он оставил президентский пост после примерно 30 лет руководство страной, Назарбаев продолжает возглавлять партию "Нур Отан". Одновременно за ним пожизненно закреплён пост председателя Совета безопасности, и также Назарбаев наделён статусом елбасы – лидера нации.