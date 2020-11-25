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В саудовском порту вблизи Йемена подорвался на мине греческий танкер

В саудовском порту Эш-Шукайк, вблизи границы с Йеменом, подорвался на мине и получил повреждение корпуса греческий нефтяной танкер.

Об этом в среду сообщила британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey. Позднее информацию о повреждении коммерческого судна подтвердила возглавляемая Эр-Риадом арабская коалиция, которая противостоит действующим в Йемене проиранским повстанцам-хуситам. Коалиция назвала ущерб судну после поражения шрапнелью незначительным. Сам инцидент, произошедший на побережье Красного моря, Эр-Рияд расценил как теракт.

О пострадавших на борту танкера Agrari, который ходит под флагом Мальты, а также о разливе нефтепродуктов не сообщается.

За последнее время было несколько инцидентов, имеющих отношение к безопасности саудовской нефтяной инфраструктуры. В понедельник хуситы взяли на себя ответственность за удар по распределительной станции компании Saudi Aramco в городе Джидда.

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