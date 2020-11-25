Лидер КНР направил поздравление избранному президенту США Байдену

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин направил поздравление с победой избранному президенту США Джо Байдену.

В послании Си выразил надежду на дальнейшей развитие американо-китайских отношений – в соответствии с интересами двух стран и общими ожиданиями международного сообщества, сообщили в среду китайские государственные СМИ.

Также отмечается, что заместитель Си Цзиньпина, Ван Цишань, поздравил с избранием на пост вице-президента США Камалу Харрис.

После прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа в 2017 году напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином усилилась, особенно, по вопросам торговли, безопасности технологий, а также из-за коронавируса, пандемия которого началась с КНР.

Ранее поздравления Байдену от лица Пекина направляло министерство иностранных дел КНР, но лично Си от такого шага воздерживался - на фоне отказа президента-республиканца Дональда Трампа признать поражение на выборах. Одновременно команда Трампа продолжает попытки оспорить результаты голосования в судах по всей стране.

Послание Джо Байдену от Си Цзиньпина последовало за сообщениями о том, что администрация Трампа 23 ноября официально санкционировала процедуру передачи власти избранному президенту. Она предполагает, что теперь у Байдена будет доступ к докладам разведки, госфондам, офисным помещениям и возможность встреч с федеральными чиновниками.

Си Цзиньпин сейчас последний в списке лидеров крупных стран, поздравивших Джо Бадена. Среди тех, кто этого пока не сделал, российский президент Владимир Путин. В Кремле заявляют, что необходимо дождаться официальных итогов выборов и разрешения всех спорных моментов.

Согласно результатам продолжающегося в США подсчета голосов на президентских выборах, основной день которых был 3 ноября, кандидат от Демократической партии Джо Байден может рассчитывать на 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы. Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков. А инаугурация назначена на 21 января.