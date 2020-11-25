Сергею Фургалу продлили арест до марта 2021 года 

Басманный суд Москвы продлил на три с половиной месяца срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 9 марта 2021 года. Об этом ходатайствовало следствие.
Кроме того, обвинение просило продлить срок расследования уголовного дела Фургала до 8 мая следующего года. Суд удовлетворил и это ходатайство.
- Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в 2018 году с большим отрывом победивший на выборах кандидата от "Единой России", был задержан, а затем арестован в июле. Его обвинили в организации заказных убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности. По версии следствия, у Фургала в то время была своя банда киллеров. Чиновник все обвинения отрицает.
- С момента ареста Фургала в Хабаровске проходят ежедневные акции в его поддержку, летом они собирали свыше 50 тысяч человек. Протестующие требуют прекратить уголовное преследование избранного ими губернатора и заявляют о политической подоплёке дела, связывая его с популярностью Фургала и потерей влияния в регионе "Единой России". Власти завели против участников акций в поддержку Фургала несколько уголовных дел по статьям о неоднократном нарушении правил проведения митингов и применении насилия к представителям власти.
- В ноябре у Фургала было обнаружено серьёзное заболевание лёгких, однако точный диагноз врачи установить не могут, поскольку следователь отказал обвиняемому в комплексном обследовании.
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