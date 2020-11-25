Сергею Фургалу продлили арест до марта 2021 года 

Басманный суд Москвы продлил на три с половиной месяца срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В следственном изоляторе он пробудет как минимум до 9 марта 2021 года. Об этом ходатайствовало следствие.

Кроме того, обвинение просило продлить срок расследования уголовного дела Фургала до 8 мая следующего года. Суд удовлетворил и это ходатайство.