Французский Сенат призвал признать независимость Нагорного Карабаха

Сенат Франции одобрил резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.

"За" документ, носящий рекомендательный характер, высказались 305 сенаторов, против – 1, ещё 30 воздержались, передаёт Французское международное радио. По его информации, текст предложили совместно депутаты от пяти фракций, в том числе правой партии "Республиканцы", центристов, Социалистической партии, коммунистов и экологистов. Против принятия резолюции высказывались представители ультраправой партии "Национальное объединение".

Среди прочего в документе говорится, что он принимается с учетом "экспансионистской политики, проводимой Турцией". Действия Анкары авторы текста называют "основным фактором дестабилизации" в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье. Это представляет угрозу для Франции и Европы в целом, подчеркивается в резолюции.

Французский Сенат осудил, как сказано в документе, "военную агрессию Азербайджана, проведённую при поддержке турецких властей".

Авторы документа напоминают, что Франция - наряду с Россией и США – входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В этой связи сенаторы предложили французскому правительству настаивать на развёртывании под её эгидой международных миротворческих сил. Резолюция также призывает провести международное расследование "военных преступлений, совершённых в Карабахе", и оказать местному гражданскому населению "массированную гуманитарную помощь".