Французский Сенат призвал признать независимость Нагорного Карабаха

Сенат Франции одобрил резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики.
"За" документ, носящий рекомендательный характер, высказались 305 сенаторов, против – 1, ещё 30 воздержались, передаёт Французское международное радио. По его информации, текст предложили совместно депутаты от пяти фракций, в том числе правой партии "Республиканцы", центристов, Социалистической партии, коммунистов и экологистов. Против принятия резолюции высказывались представители ультраправой партии "Национальное объединение".
Среди прочего в документе говорится, что он принимается с учетом "экспансионистской политики, проводимой Турцией". Действия Анкары авторы текста называют "основным фактором дестабилизации" в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье. Это представляет угрозу для Франции и Европы в целом, подчеркивается в резолюции.
Французский Сенат осудил, как сказано в документе, "военную агрессию Азербайджана, проведённую при поддержке турецких властей".
Авторы документа напоминают, что Франция - наряду с Россией и США – входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. В этой связи сенаторы предложили французскому правительству настаивать на развёртывании под её эгидой международных миротворческих сил. Резолюция также призывает провести международное расследование "военных преступлений, совершённых в Карабахе", и оказать местному гражданскому населению "массированную гуманитарную помощь".
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
- Вопрос о возможном участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе чувствителен для армянского общества, учитывая историю взаимоотношений народов двух стран и тот факт, что Турция полностью поддержала Азербайджан в нынешнем противостоянии.
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