Бундестаг: "Новичок" был не только на бутылке, из которой пил Навальный 

Правительство Германии сообщило, что следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", которым был отравлен Алексей Навальный, были обнаружены не только на бутылке с водой, из которой пил политик в томском отеле, но и на других предметах. Соотвествующий ответ был дан властями на запрос депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии". При этом где именно ещё были найдены следы "Новичка" - не сообщается.

В Бундестаге также не уточнили, в каком именно виде Навальный получил яд. "Обнаруженные следы не дают указания на изначальную форму вещества, был это порошок или это была жидкость", - сказано в ответе правительства Германии депутатам.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, комментируя ответы Бундестага, отметила, что власти Германии пока не сообщали ни ей, ни Навальному о других предметах со следами отравляющего вещества.

Бутылку воды "Святой источник", на которой был обнаружен "Новичок", коллеги Навального по Фонду борьбы с коррупцией забрали из номера отеля в Томске, в котором оппозиционер жил непосредственно перед отравлением. В Германию бутылку доставила расследователь ФБК Мария Певчих.