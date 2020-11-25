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Бундестаг: "Новичок" был не только на бутылке, из которой пил Навальный 

Алексей Навальный

Правительство Германии сообщило, что следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", которым был отравлен Алексей Навальный, были обнаружены не только на бутылке с водой, из которой пил политик в томском отеле, но и на других предметах. Соотвествующий ответ был дан властями на запрос депутатов немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии". При этом где именно ещё были найдены следы "Новичка" - не сообщается.

В Бундестаге также не уточнили, в каком именно виде Навальный получил яд. "Обнаруженные следы не дают указания на изначальную форму вещества, был это порошок или это была жидкость", - сказано в ответе правительства Германии депутатам.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, комментируя ответы Бундестага, отметила, что власти Германии пока не сообщали ни ей, ни Навальному о других предметах со следами отравляющего вещества.

Бутылку воды "Святой источник", на которой был обнаружен "Новичок", коллеги Навального по Фонду борьбы с коррупцией забрали из номера отеля в Томске, в котором оппозиционер жил непосредственно перед отравлением. В Германию бутылку доставила расследователь ФБК Мария Певчих.

  • Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен 20 августа – он потерял сознание в самолёте по пути из Томска в Москву. Навального госпитализировали в омскую больницу и ввели в искусственную кому. Спустя двое суток, после требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
  • Российские врачи исключили версию о целенаправленном отравлении Навального, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Немецкие же специалисты, а также несколько независимых европейских лабораторий нашли в организме политика следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.
  • Запад требовал от Кремля расследовать обстоятельства отравления Навального. Российские следственные органы отказались возбуждать уголовное дело. После этого Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении лиц и организаций, которые, по их мнению, либо могут быть причастны к инциденту, либо не дают хода расследованию. Среди них – директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале которого, как предполагается, проходила разработка вещества из группы "Новичок".
  • Сам Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отрицают, считая произошедшее провокацией Запада.

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