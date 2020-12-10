Лицом к событию. Власть отнимает у пожилых право на жизнь?

Кремль пожертвует пожилыми во время второй волны эпидемии? Альтернативу обсуждают экономист Яков Миркин, демограф Алексей Ракша. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30993687.html
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