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Время Свободы

live Время Свободы: "Антикоррупционные расследования этот закон не остановит"

Время Свободы: "Антикоррупционные расследования этот закон не остановит"
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Время Свободы: "Антикоррупционные расследования этот закон не остановит"

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В Госдуму внесен законопроект о засекречивании данных об имуществе силовиков, судей и ряда категорий государственных чиновников*** Правозащитное объединение «Команда 29» помогает петербуржцу, лишенному Генпрокуратурой статуса жертвы политических репрессий ***Почему введен запрет на импорт в Россию помидоров из Азербайджана и Армении?

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