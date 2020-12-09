Время Свободы: "Антикоррупционные расследования этот закон не остановит"

В Госдуму внесен законопроект о засекречивании данных об имуществе силовиков, судей и ряда категорий государственных чиновников*** Правозащитное объединение «Команда 29» помогает петербуржцу, лишенному Генпрокуратурой статуса жертвы политических репрессий ***Почему введен запрет на импорт в Россию помидоров из Азербайджана и Армении?