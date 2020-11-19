live Человек имеет право Live. День прав человека и шпиономания
Охота на "госизменников" и Страсбургский суд. Правозащитники заявляют о чрезвычайной ситуации с правами человека в России.
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