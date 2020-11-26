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ВКС России испытали новую ракету системы ПРО

Иллюстративное фото

Воздушно-космические силы России испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны. В твиттере министерства опубликована видеозапись с запуска.

Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний "достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Предыдущий пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в 28 октября.

На прошлой неделе испытания своей противоракеты провели США.

В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат", трёх "Ярс" и четырёх "Тополь", сообщает РБК.

  • Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. "Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин. Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Хотя Путин представил её в качестве работающего изделия, телеканал CNBC сообщил , что все четыре испытания этой ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.

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