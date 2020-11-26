В Якутии задержан ректор Арктического университета

В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета Иван Слепцов по подозрению в мошенничестве на сумму в 250 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Якутии.



По данным следствия, за последние 5 лет университет получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов. "Фактически все эти студенты в университет не поступали, обучение в нём не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", - заявили в ведомстве.



После проверки прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте вуза, Слепцов — кандидат экономических наук, он возглавляет Арктический государственный агротехнологический университет с февраля 2016 года. Слепцов входит в президиум регионального отделения партии "Единая Россия".