Собянин продлил домашний режим для пожилых и удалёнку

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января ряд ограничительных мер, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции, срок действия которых истекает 29 ноября.

Согласно указу мэра, пожилым людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Московские предприятия и организации должны перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. До середины января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

Эти ограничения были введены в конце сентября в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом нового типа в Москве и затем неоднократно продлевались.

По словам мэра, ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев коронавирусной пневмонии увеличилось на 2 процента, число госпитализаций – на 3 процента. Система здравоохранения в городе работает "с очень большой нагрузкой", по сравнению с октябрем происходит "сглаживание динамики роста", однако о снижении уровня заболеваемости речь пока не идет, отметил Собянин.



"В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу". Благодаря принятым мерам пока удается избежать тотального закрытия всего и вся, написал Собянин в своём блоге.

Ранее в Москве были переведены на дистанционное обучение студенты вузов и колледжей и учащиеся старших классов школ. В городе запрещена работа ресторанов и клубов в ночное время, число зрителей в театрах, кинотеатрах и на концертах не должно превышать 25 процентов от общей вместимости зала.

С середины сентября в России растёт число заражений коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 25 487 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве – 6075 человек за сутки. Накануне вечером оперативный штаб сообщил, что за сутки в Москве умерли 73 пациента с коронавирусной инфекцией.