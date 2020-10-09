Удаленка и рейды по театрам. Новые ограничения в Москве

Власти Москвы ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией: как минимум 30% сотрудников столичных организаций должны перейти на удаленную работу, а работодатели обязаны передавать через официальный сайт мэра и Правительства Москвы информацию об этих людях; приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и москвичей старше 65 лет; школьные каникулы этой осенью будут длиться две недели.

За последние сутки в Москве было выявлено 3701 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6 октября оперштаб Москвы отчитался о 4082 новых случаях, и последние дни эта цифра не опускается ниже 3 тысяч. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в своем блоге, что по выявляемости заболеваний город приближается к показателям весны. Тогда были закрыты непродуктовые магазины, кафе, рестораны и другие заведения, сотрудники были отправлены по домам с сохранением заработной платы, а для передвижения на общественном транспорте нужно было получить пропуск. Сейчас в Москве введены менее жесткие ограничительные меры, однако и они вызывают опасения у малого бизнеса, который еще не до конца восстановился после весенних ограничений.

Согласно указу Сергея Собянина от 6 октября, организации и предприятия в городе должны перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации. "Критически важные" сотрудники, по объяснению оперштаба, – это люди, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

По номерам машин начнут приходить штрафы, мобильные телефоны начнут отслеживать

С 12 октября работодатели должны каждый понедельник передавать в Правительство Москвы сведения об организации, а также данные о переведенных на удаленную работу сотрудниках: номер мобильного телефона работника, государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии), номер карты "Тройка", "Стрелка", социальной карты, номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета (при наличии). Если компания не предоставит сведения или предоставит их в неполном объеме, ей грозит штраф или приостановка деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как объясняет юрист Иван Ежиков, запрашиваемая информация о сотрудниках не является персональными данными, так как власти не требуют передавать фамилию, имя и отчество работников.

"Если бы была графа с фамилией, именем, отчеством, тогда это требование было бы однозначно незаконным: ни работодатель эти данные не имеет права передать, ни Москва эти данные не имеет права затребовать, потому что нет оснований для их получения и обработки, человек на это согласия не давал".

При этом выяснить, кому именно принадлежат эти данные, вполне возможно через сопоставление данных из разных источников.

"Путем сравнения разнообразной информации, которой у московских властей на всех москвичей полно, здесь все можно вычислить, – говорит Ежиков. – Но не совсем понятно, зачем это. Скорее всего, все станет ясно, когда выйдет следующий указ, которым будут введены какие-то ограничения именно для тех, на кого предоставлена информация. Скорее всего, этот указ выйдет уже после предоставления информации, поэтому все ее предоставившие узнают об этом постфактум. Сначала предоставят, а потому узнают, зачем ее собирали. Скорее всего, всем, кто отправлен на удаленку, будет ограничено передвижение по городу. Карты эти просто заблокируют, по номерам машин начнут приходить штрафы, мобильные телефоны начнут отслеживать, как это делали весной и летом. Других причин требовать у работодателей именно такой набор данных нет. Это единственная логичная цель, по которой московским властям нужны эти данные".

В сообщении оперштаба Москвы утверждается, что обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.

"Они заявили, что указ Собянина – это у нас фактически федеральный закон, – говорит Ежиков. – Там написано про соблюдение правил поведения, определенных федеральным законом, но поскольку эти требования предусмотрены только указом Собянина, то получается, что оперштаб считает указы Собянина федеральными законами".

Как отмечает юрист Евгений Шупиков, работники должны передавать свои данные работодателю, но ни в одном законе нет требования к работнику, чтобы он давал согласие работодателю на передачу своих данных третьим лицам. Юрист рекомендует работодателям либо получить письменное согласие у сотрудников на передачу данных, либо при отказе указать в анкете, что такое согласие не было получено.

"Теоретически работодатель должен написать в правилах внутреннего трудового распорядка что-то про то, что сотрудники обязаны ему предоставить такую информацию, ввести эти правила трудового распорядка в действие, ознакомить с ними под роспись всех сотрудников, – говорит Ежиков. – При этом сотрудники могут отказаться подписывать новые правила трудового распорядка, не те, которые были утверждены на момент подписания с ними трудового договора. То есть это сложная процедура, на которую многие работодатели не пойдут, им это не нужно. А просто так в лоб – "дай персональные данные", не дал – выговор, так нельзя, никаких оснований к этому нет".

Позже заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов заявил, что данные о сотрудниках на удаленной работе будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер.

"Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу", – передает слова Иванова ТАСС.

На нас распространяются новые ограничения, но выполнить их невозможно

Представители малого бизнеса, с которыми удалось поговорить Радио Свобода, пока что не понимают, как они смогут выполнить требование властей о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Елена Ильина работает приглашенным бухгалтером в четырех организациях. Две организации – это ИП, которые торгуют на рынке. Еще одна организация занимается запчастями промышленных насосов: там есть директор, менеджер и приходящий бухгалтер. И четвертая организация занимается продажей насосов, в ней есть директор, водитель, бухгалтер, менеджер и секретарь.

"На нас распространяются новые ограничения, но выполнить их невозможно. Допустим, возьмем организацию, которая торгует на рынке. Рынок работает каждый день. Есть два продавца, которые работают два через два. Есть человек, который является закупщиком товара, водителем и директором, который делает все платежи. И я, приходящий бухгалтер, который вводит входящие документы и снимает кассовые смены. Если мы переводим хотя бы одного продавца на удаленку, то второй продавец, получается, будет работать с нарушением Трудового кодекса без выходных дней. Перевести директора на удаленку – это значит остановить весь рабочий процесс, тогда не будет товара, нечем будет торговать, ИП просто перестанет существовать. У меня дома просто нет места, где я могла бы разместить себе рабочее место. Я не предусматривала работу на удаленке. К тому же я работаю в нескольких организациях. Всю документацию хранить дома – это для меня нереально.

В организациях, которые сидят в офисе, тоже нереально кого-то убрать: есть один директор, который делает платежи и заключает договора. Один менеджер, который принимает звонки, работает с клиентами. И я – приходящий бухгалтер, я сдаю отчетность. Если кого-то перевести на удаленку, на других людей возрастет нагрузка, а штатное расписание как бы предполагает определенную зарплату, и повышение в небольших организациях не планируется. Если еще будут штрафы, как обещают, по 300 тысяч, реально ни одна моя вот эта маленькая фирма не выдержит".

Даже штраф в 10 тысяч – это колоссальный урон

Руководитель "Магазинчика милоты", в котором продаются сувениры и открытки, Сергей Фоменко уверен, что в его организации никого из пяти сотрудников нельзя перевести на удаленную работу.

"У нас это либо продавец, либо сотрудник склада, который должен физически находиться на месте, обрабатывать товар, передавать его курьерам. У нас нет классических офисных сотрудников.

В нашей ситуации даже штраф в 10 тысяч – это колоссальный урон. Мы до сих пор в ужасном положении после весенних ограничений. Мы, конечно, выжили, но пока еще в хрупком состоянии".

Остальные ограничения, введенные властями, касаются школьников, людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. С 5 октября школьники ушли на двухнедельные каникулы. Как заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, после каникул планируется попробовать новый инструмент обучения – тьюторство. В учебные заведения пригласят молодых учителей – выпускников или студентов старших курсов педагогических вузов. Они будут проводить очные занятия у детей. А преподаватели старшего возраста на это время станут тьюторами и будут следить за учебным процессом дистанционно: консультировать молодых учителей, давать советы, разбирать особо сложные случаи.

С 9 по 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. На днях в московских театрах уже прошли "рейды" по выявлению нарушителей: инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицейскими провели разъяснительные беседы с людьми старше 65 лет и выдали им уведомление о необходимости находиться дома.