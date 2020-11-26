Facebook выплатил штраф в ₽4 млн за отказ локализовать данные россиян

Компания Facebook оплатила штраф в размере четырех миллионов рублей, назначенный российским судом за отказ перенести в Россию серверы с персональными данными россиян. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Facebook.

В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую за нарушение закона о хранении персональных данных российских пользователях на территории России. Twitter пока штраф не оплатил.

В нескольких странах мира приняты законы, обязывающие хранить личные данные граждан на серверах, физически расположенных на территории государства. В России такой закон вступил в силу в 2015 году.