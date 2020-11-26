Рейс авиакомпании Pegas Fly из Москвы в Чжэнчжоу 25 ноября был отменён из-за одинаковых результатов теста на коронавирусную инфекцию нового типа у более чем 190 пассажиров. Об этом сообщило китайское посольство в Москве.

"Результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны, – говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице в социальной сети WeChat. – Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья".

По данным посольства, централизованным тестирование пассажиров занималась авиакомпания. Утверждается, что её представители и лаборатория, проводившая тесты, не сумели дать "разумное объяснение результатов". Pegas Fly инцидент пока не комментировала.

В начале ноября власти Китая приостановили въезд из России для пассажиров с открытыми визами и видами на жительство. Это объяснялось неблагополучной эпидемиологической ситуацией в России. Исключение делается только для тех, кто получил визу уже в ноябре.

В России 26 ноября вновь зафиксированы рекордные прирост и смертность от коронавирусной инфекции нового типа. За день выявлены 25 487 новых случаев COVID-19. Умерли 524 человека. В Китае за минувший день выявлены 21 новый больной. Всего с начала пандемии там, по официальным данным, заболели 86 490 человек. В России – 2 187 990.