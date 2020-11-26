В Индонезии по запросу России задержан бывший соратник Тесака

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Индонезии взяли под особый контроль дело блогера, украинского гражданина Михаила Орешникова. Он был задержан 6 ноября в аэропорту Джакарты по запросу российского бюро Интерпола.

Орешникову грозит экстрадиция в Россию, где против него возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По данным МИД Украины, он юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации, где он родился и жил до 2014 года.

Сам Орешников рассказывал "Медузе", что в Чебоксарах на него заведено "фейковое уголовное дело за "нанесение побоев представителю власти"" за то, что он ударил полицейского на допросе.

Посол Украины проинформировал власти Индонезии "о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям".

Михаил Орешников уехал на Украину в 2014 году и попросил политическое убежище. Он служил в батальоне "Азов", а в 2016 году получил украинское гражданство.

В начале 2010-х Михаил Орешников жил в Чебоксарах и состоял в неонацистском движении "Реструкт", основанном Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

В сентябре Марцинкевич был обнаружен мёртвым в камере в СИЗО в Челябинской области. Хотя власти объявили о том, что он покончил жизнь самоубийством, многие бывшие члены "Реструкта" считают, что его убили или довели до самоубийства пытками. В конце октября в Подмосковье был найден мёртвым ещё один бывший соратник Тесака — Артём Костылев.

Орешников под псевдонимом "Савик Шустер" вел переписку с находившимся в заключении Марцинкевичем, писала "Медуза".