Российские христиане вспомнили о царе Ироде в связи с действиями Лукашенко

Группа российских христиан - священники и миряне Русской православной церкви, верующие Римско-Католической церкви и прихожане других христианских церквей - обратилась с открытым письмом к христианам Беларуси в связи с последними событиями в этой стране.

"Обращаемся к вам со словами солидарности, поддержки и утешения" - говорится в письме, опубликованном на сайте "Православие и мир".

Среди подписавших письмо - поэт и музыкант Борис Гребенщиков, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, историк Андрей Зубов, писатель Денис Драгунский, журналист Зоя Светова, несколько православных священников.

В письме говорится, что ранее синод Белорусской православной церкви призвал власти остановить насилие против мирно протестующих и предать суду "проявивших зверство и жестокость", но этого не произошло, и насилие продолжается. "Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле" - сказано в письме, где напоминается о различных случаях пыток и недавнем убийстве в Минске Романа Бондаренко.

Авторы письма фактически сравнивают действия Александра Лукашенко с действиями библейского царя Ирода, "который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть", а также большевиков, устроивших массовый террор. Отмечается также, что священнослужители разных конфессий, "возвышающие голос против лжи и насилия", подвергаются в Беларуси давлению и угрозам.

"Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами" - говорится в письме, где также отмечается, что "мирный диалог — это единственная альтернатива насилию".