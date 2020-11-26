Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев на заседании 26 ноября предложил убрать из Конституции страны норму о том, что русский язык является официальным. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода – Радио Аззатык.

"Я понимаю, что чем больше языков знают граждане, тем лучше, мы многого достигли через знание русского языка. Но мы должны принять отдельный закон и развивать иностранные языки, а в Конституции нужно прописать статус только кыргызского языка", – цитирует его издание. По его словам, граждане не будут учить национальный язык, если у них не будет в этом необходимости.

“Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть. Мы можем потерять свой язык. Человек такой, пока его не обяжешь, он ничего не будет учить”, – цитирует его "АКИпресс". Реакция других участников собрания не приводится.

В Киргизии русский язык согласно действующей Конституции имеет статус официального. В 2019 году объединение политических сил, предлагавшее провести конституционную реформу, предлагало лишить язык этого статуса. В октябре 2020 года во время встречи с послом России исполнявший тогда обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что этот вопрос на повестке дня не стоит.