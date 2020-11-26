В Петербурге задержали активиста в "гробу"

Задержанием активиста в костюме в виде гроба закончились акция в Петербурге в защиту малого бизнеса. Андрею Чеснокову вменяют нарушения ст. 8.6.1 закона №237-70 Санкт-Петербурга и ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение режима повышенной готовности и порядка пикетирования). Активист оставлен в первом отделе полиции на ночь до суда. Организаторы акции считают, что "удар по предпринимателям Петербурга нанес не столько COVID-19, сколько некомпетентность и жадность единороссов, которые как бешеный принтер печатают безумные законы, хоронят малый и средний бизнес города, запрещая всё, с чего не могут получить деньги".