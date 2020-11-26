РКК "Энергия" предупредила о будущих проблемах МКС

Некоторые элементы Международной космической станции серьезно повреждены и не подлежат замене, после 2025 года ожидается "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", заявил член-корреспондент РАН, первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
От обязательств участия в программе стоит отказываться после того, как они истекут в 2025 году. Приоритет следует отдать программе российской посещаемой космической станции, которая сможет долго находиться на орбите без экипажа, считает Соловьев.
Основное из доклада:
- Многие элементы МКС изношены, повреждены и не подлежат замене. Траты на дальнейшее финансирование МКС в 10–15 млрд рублей слишком велики.
- Россия должна "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций". Эти программы должны опираться на новый тип посещаемых станций.
Проект российской орбитальной служебной станции, разработанный РКК "Энергия", был представлен другим докладчиком. Станция будет состоять из 3–7 модулей с возможностью вахтовой работы экипажа от 2 до 4 человек. Не исключен и космический туризм.
Позднее Соловьев уточнил, что о прекращении работы МКС после 2025 года речи не идет. Решение о судьбе станции может быть принято на правительственном уровне "после детальной проработки решений, которые будут предложены Роскосмосу предприятиями отрасли, отвечающими за полет станции... а также после обсуждения с партнерами по программе МКС".
- Первый модуль МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает около 20 лет, затем срок ее службы неоднократно продлевался. В январе 2019 года специалисты центра им. М.В.Хруничева сообщили, что оборудование первого модуля МКС "Заря" работает за пределами гарантийных сроков службы. При этом система телеметрического контроля находится в критическом состоянии, отметили они.
- В центре тогда отметили, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8. По данным специалистов, ее ресурс выработан более чем в 14 раз. В связи с этим "при выполнении рутинных операций" космонавты используют данные оборудования американского сегмента МКС.
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