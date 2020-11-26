В Дагестане полицейские устроили акцию против ареста начальника

В дагестанском городе Кизляр несколько десятков сотрудников полиции устроили сход в знак протеста против ареста их начальника Гази Исаева, которого ФСБ России обвинила накануне в организации теракта в московском метро в 2010-м году.

Полицейские собрались возле здания отдела МВД по Кизляру с требованием освободить Исаева. На видео с акции, которое опубликовало издание Baza, сотрудники полиции говорят, что благодаря их начальнику в городе был порядок, а федеральные власти "поверили словам террористов".

Кроме того, как утверждают полицейские, Исаева поддерживают гораздо больше сотрудников МВД, которые пока не вышли на улицу исключительно под угрозой увольнения.

Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев был задержан в понедельник. ФСБ подозревает его в пособничестве терроризму и организации убийства.

Следственный комитет России сообщил, что Исаев проходит по делу о терактах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве в марте 2010 года. Тогда от двух взрывов погибли 39 человек, более 100 получили ранения. По версии следствия, Исаев лично доставил на автомобиле на автостанцию в Кизляре для поездки в Москву одну из смертниц, совершившую взрыв в метро.

Кроме того в СК утверждают, что начальник отдела МВД был участником запрещённой в России террористической организации "Имарат Кавказ" и предоставлял членам группировки информацию о деятельности кизлярского отдела полиции и спецоперациях против местных вооружённых формирований.